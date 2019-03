Jovem canadiana Bianca Andreescu soma primeiro título da carreira em Indian Wells

Com apenas 18 anos, a canadiana Bianca Andreescu, 60.ª do ‘ranking’ mundial, surpreendeu a alemã, oitava, e venceu por 6-4, 3-6, 6-4, em duas horas e 19 minutos. Este foi o primeiro título da sua carreira, conquistado na final do torneio de Indian Wells, nos EUA.

Na sua primeira participação no importante torneio californiano, Bianca Andreescu teve uma semana de sonho, cedendo apenas três ‘sets’ em sete encontros, numa caminhada em que eliminou, entre outras, a espanhola Garbine Muguruza.

Bianca Andreescu tornou-se a mais jovem campeã de sempre num torneio da categoria Premier Mandatory (mais alta do circuito WTA, apenas abaixo dos torneios do ‘Grand Slam’), que foi criada em 2009.

Desde 1999 que Indian Wells, quando a norte-americana Serena Williams conquistou o título, não via uma campeã tão jovem, sendo que a canadiana é a quarta mais jovem vencedora no deserto californiano, apenas atrás de Serena, Martina Hingis e Monica Seles.

