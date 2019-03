Morreu Dick Dale, o rei da surf guitar e de “Pulp Fiction”

Dick Dale, mais conhecido como “King of The Surf Guitar,” morreu este domingo, aos 81 anos. Nascido Richard Anthony Monsour, celebrizou-se por temas como “Miserlou”, um dos hinos mais marcantes do filme de culto “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino, entre uma série de outros títulos que deixaram a sua marca no cancioneiro americano. A notícia foi avançada pelo California Rocker.,e entretanto confirmada ao The Guardian pelo seu baixista, Sam Bolle.

Natural de Boston, descendente de imigrantes polacos e libaneses, foi aclamado como criador do chamado “surf rock”, assumindo-se como um pioneiro no uso de efeitos de reverberação portáteis, como quem “surfa pelo ar”. Décadas volvidas, o grupo Black Eyed Peas usaria samples da lendária “Miserlou” no hit “Pump It”.

Mas a história começa nos anos 60, com o álbum de estreia do guitarrista, “Surfers’ Choice”, gravado praticamente ao vivo, com Dale a ser acompanhado pela sua banda (Dick Dale & His Del Tones) no Rendezvous Ballroom. O disco saiu com o selo da Capital Records e vendeu aproximadamente 88 mil cópias. Dick mudara-se para o sul da Califórnia em meados dos anos 50 para uma breve mas vibrante explosão do surf rock, que acabaria por perder gás à conta da invasão britânica na década de 60, patrocinada por uns célebres “carochas”. Entretanto, estava lançada a semente, depois dessa aparição no Ed Sullivan Show, com Dale a mostrar ao público norte-americano o resultado da sua interpretação da tradição musical do médio oriente, com um estilo que chegaria para inspirar nomes como os The Beach Boys ou Jimi Hendrix.

De registar ainda a sua ligação com a emblemática marca de guitarras Fender, e com o seu criador, Leo, tendo ajudado a desenvolver o amplificador de 100 watts.

Segundo o Consequence of Sound, o músico, que teve que lidar com vários problemas de saúde ao longo da vida (incluindo cancro rectal, falência renal, diabetes e problemas na coluna), viu-se forçado a continuar em digressão, apesar da idade avançada e das dores, para conseguir pagar as despesas com assistência médica — tinha inclusivamente datas previstas para este ano.

Continuar a ler