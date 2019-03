Nova Zelândia. Aeroporto fechado devido a pacote suspeito

O aeroporto da cidade de Dunedin, na Nova Zelândia, está fechado devido a um pacote suspeito, avança a agência Reuters que cita um comunicado da polícia. De acordo com o jornal New Zealand Herald, o pacote suspeito será uma mala detetada num edifício do aeroporto — não se sabe, para já, qual.

O alerta foi dado às 20h10 locais (7h10 em Lisboa) e todos os passageiros e funcionários do aeroporto foram retirados, informou um porta-voz da polícia ao mesmo jornal. A polícia e a brigada de minas e armadilhas foram mobilizados para o local para tentar determinar a natureza do objeto. Todas as estradas que dão acesso ao aeroporto foram fechadas.

“O aeroporto de Dunedin está neste momento fechado. Quaisquer passageiros cujos voos tenham sido cancelados esta noite, por favor, contactem a vossa companhia aérea”, informou o aeroporto através de uma publicação no Twitter.

Dunedin Airport is currently closed. Any passengers whose flights have been cancelled this evening – please contact your airline. — Dunedin Airport (@DunedinAirport) March 17, 2019

A Nova Zelândia está em estado de alerta máximo depois de, na passada sexta-feira, 49 pessoas terem morrido na sequência de um ataque terrorista a duas mesquitas em Christchurch. O atirador, um australiano de nome Brenton Tarrant, foi presente a tribunal este sábado e acusado de homicídio.

*Em atualização

Continuar a ler