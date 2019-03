Olympiacos do treinador português Pedro Martins vence em casa do Panathinaikos

O Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, venceu hoje por 1-0 em casa do Panathinaikos, para a 25.ª jornada do campeonato grego de futebol, e manteve em sete pontos a diferença para o líder PAOK.

O encontro, que esteve interrompido alguns minutos devido a uma invasão do relvado por adeptos, contou com os portugueses José Sá e Daniel Podence a titulares no conjunto de Pedro Martins e Roderick no banco.

O Olympiacos impôs-se ao Panathinaikos com um golo do espanhol Miguel Gerrero (0-1), aos 53 minutos, e somou o quinto triunfo consecutivo na liga grega, mantendo, na segunda posição, com 60 pontos, a diferença de sete para o líder PAOK.

O Panathinaikos segue na sétima posição do campeonato grego, com 32 pontos.

