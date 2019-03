Pelo menos três pessoas morreram em atentado à bomba contra comboio no Paquistão

Pelo menos três pessoas morreram e sete ficaram feridas este domingo num atentado à bomba contra um comboio que provocou o descarrilamento de várias carruagens na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, segundo as autoridades.

O ataque ocorreu esta manhã quando uma bomba colocada na via ferroviária explodiu à passagem do comboio, causando o descarrilamento de sete carruagens na zona de Ravi, adiantou o porta-voz do Ministério das Ferrovias, Ali Nawaz Malik, em declarações à agência espanhola Efe. Ali Nawaz Malik disse que três pessoas morreram e que sete ficaram feridas, tendo sido transportadas para o hospital. O comboio fazia o trajeto entre Rawalpindi, cidade vizinha de Islamabad, e Quetta, a capital da província do Baluchistão.

Até ao momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, embora no passado grupos insurgentes que reclamavam a independência da província do Paquistão tenham levado a cabo ataques semelhantes.

Em 2016, quatro pessoas morreram e 16 ficaram feridas num ataque contra um comboio na mesma região. O Baluchistão é uma das áreas mais problemáticas do Paquistão, com a presença de grupos separatistas armados, fações talibãs e grupos jihadistas.

