Porsche anuncia: Taycan Cross Turismo confirmado para 2020

De acordo com o relatório anual de sustentabilidade da Porsche, a marca alemã confirmou o calendário previsto para as apresentações dos seus primeiros veículos 100% eléctricos. Para começar, o Taycan vai ser apresentado em Setembro, restando saber quando começará a chegar aos clientes esta berlina que se assume como um Panamera com accionamento eléctrico.

O CEO da Porsche, Oliver Blume, confirmou no mesmo documento que a versão crossover do Taycan, o Cross Turismo, será revelada em 2020. O modelo em causa faz lembrar um Panamera Sport Turismo, mas com maior altura ao solo para lhe proporcionar um aspecto mais radical e alguma capacidade para circular fora de estrada.

Blume confirmou ainda que o próximo Macan, o modelo mais vendido da Porsche, terá direito a uma versão 100% eléctrica, com a marca a preparar-se para comercializar exclusivamente veículos eléctricos ou híbridos plug-in (PHEV) a partir de 2025.

O CEO da marca revelou também que a Porsche reforçou consideravelmente a sua força de trabalho, para lhe permitir produzir veículos eléctricos e PHEV, além dos tradicionais com motores de combustão.

