Apple anuncia novos iPad Mini e Air

Em outubro, a Apple pode ter anunciado um novo design dos iPad, com o novos Pro com ecrã de canto a canto. Contudo, os modelos Air e Mini ficaram de fora das novidades, até agora. Sem um design revisto e com mais capacidade de bateria e de processamento, a Apple divulgou esta segunda-feira as novas versões, uma semana antes de um evento que tem vindo a anunciar.

Mesmo sem ecrãs de canto a canto e mantendo o botão físico de menu, como nos modelos anteriores, os novos iPad apresentam bastantes melhorias em relação aos antecessores. Tanto o novo Air como o Mini têm ecrãs de retina, de 10,5 polegadas e 7,9, respetivamente, e são compatíveis com a Apple Pen (a caneta da empresa para escrever digitalmente nos ecrãs). A principal melhoria está também nos processadores, tendo os dois dispositivos chips A12 Bionic (é a última geração de processadores da Apple).

Os equipamentos ficaram logo disponíveis no website da Apple, após ter divulgado o comunicado. Estes tablets da Apple estão disponíveis em dourado, em prateado e cinzento, e com capacidade de 64GB ou 256GB de memória interna.

