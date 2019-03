Arrumar para dar lugar

Por esta altura, já conhece a Escola da Casa — os workshops de design de interiores da IKEA, sem trabalhos de casa, mas com muita casa para trabalhar. E agora que a segunda temporada acabou de chegar — desta vez, aplicada à primavera e ao seu quarto —, espera-nos um conjunto de lições com vista à arrumação e, claro, à renovação. Ou não estivéssemos a falar de uma estação que nos convida a recomeçar.

Começamos pelo princípio da decoração. Isto é, pelas tendências — são 5 as ideias-chave que vai poder aprender a aplicar no quarto: jogos de cores fortes, padrões gráficos (olá, anos 60!), linhas direitas, materiais naturais e sustentáveis, e arrumação que, mais do que nunca, está na moda — desta feita, para dar lugar e aumentar o espaço.

É precisamente a arrumação que vai marcar o ritmo das quatro lições nesta divisão: afinal, e porque falamos do espaço de todos os son(h)os, é ela uma das razões que nos faz bem dormir — e melhor acordar.

Depois das tendências — e de algumas aparências —, vamos ajudá-lo, então, a encontrar o seu roupeiro-metade. Que, como sabemos, é o grande aliado no que diz respeito à organização. De fora para dentro, do maior ao mais pequeno, do que mais expõe ao que mais esconde a (des)ordem: todos com vista ao seu estilo e à (constante) personalização.

Conte, ainda, com as novas Dicas de Decoração, com ideias e dicas fáceis de aplicar –, as Contas Feitas, que lhe vão mostrar que pode renovar mais — por menos, e 4 Tutoriais a estrear, para acompanhar e aplicar.

No final, roupeiros-cápsula, organizadores de interiores, cabides suspensos, roupeiros em linha, em L ou em U vão passar a ser expressões da (sua) casa. Por agora, reveja os episódios da primeira temporada. Vemo-nos na primeira lição?

Este conteúdo é da autoria da IKEA

Saiba mais em https://observador.pt/seccao/observador-lab/ikea-inspira/

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler