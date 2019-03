China suspende atleta olímpico por participar em eventos comerciais

O atleta chinês Zhang Guowei foi suspenso de todas as competições desportivas nacionais e internacionais, após ter participado sem autorização em dois eventos comerciais, informou esta segunda-feira a agência noticiosa oficial Xinhua.

O saltador em altura, de 27 anos, e medalha de prata no Campeonato Mundial de Pequim de 2015, foi imediata e indefinidamente suspenso pela Associação de Atletismo da China (CAA).

Conhecido pelas suas celebrações efusivas, Zhang participou em dois eventos comerciais, no final de fevereiro e início de março, sem obter autorização prévia da equipa nacional, violando os regulamentos da seleção.

“Depois de falar com os funcionários da CAA, compreendo as suas preocupações, expectativas e chamada de atenção. Por favor, não se preocupem, vou continuar a treinar no duro e a dar tudo para alcançar o meu sonho”, afirmou nas redes sociais o atleta, que participou nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

O recorde pessoal de Zhang é 2,38 metros, alcançado em 2015, quando ganhou a medalha de prata, no Campeonato Mundial de Pequim.

Nos últimos tempos, o atleta tem lutado para recuperar, após uma série de lesões.

