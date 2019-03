Frederico Varandas e as agressões a dirigentes do Sporting: “Não chega um pedido de desculpas envergonhado, quase em off”

Frederico Varandas reagiu esta segunda-feira às agressões a dirigentes do Sporting, primeiro no Estádio do Bessa e depois no Dragão Caixa, e repudiou os atos de violência. O presidente leonino garantiu ainda que o clube vai pedir “com urgência” uma audiência ao Governo e salientou que, se existem consequências para os desacatos entre adeptos nas bancadas, também têm de as existir para episódios passados nas tribunas presidenciais.

“Estamos aqui porque numa semana, duas pessoas foram cobardemente agredidas em recintos [desportivos]. São episódios de violência física que repudiamos, combatemos e queremos que nunca mais se repitam. No Bessa, um elemento do Conselho Diretivo foi agredido por trás com murros na nuca e agora uma agressão miserável a uma senhora que foi esmurrada na face. Em ambos uma particularidade: são casos cobardes que precisam de vários cobardes, é preciso uma matilha de cobardes e o que aconteceu não pode ser esquecido ou ignorado”, começou por dizer o presidente do Sporting.

“Assobiamos para o lado por ser na tribuna? Se calhar é muito mais grave. Os agressores têm de ser banidos. Os dirigentes, se forem cúmplices, têm que ser expulsos. Os clubes, por organizarem os eventos, têm responsabilidade e têm de ser responsabilizados. As Ligas, as Federações, têm de existir, intervir e repudiar publicamente. O Estado tem de legislar e é corresponsável por criar condições para que isto não se repita. A gravidade do que aconteceu exige uma resposta ao mais alto nível institucional e vamos pedir, com urgência, uma audiência ao Governo, uma reunião com todos os presidentes das associações e Ligas que o Sporting disputa e propondo a criação de um Conselho Estratégico para a segurança no desporto”, afirmou Frederico Varandas, que confirmou ainda a informação veiculada ao longo desta segunda-feira que dava conta de que um responsável do FC Porto telefonou ao presidente do Sporting a pedir desculpa — ainda que não tenha confirmado que se tratou de Pinto da Costa.

“O que aconteceu não pode ser esquecido, ignorado nem tolerado. Gente desta tem de ser banida. Federações, Liga, Conselhos de Justiça e Disciplina, Secretaria de Estado do Desporto, não podem fingir que isto não aconteceu. Se as leis existem, que haja coragem para as aplicar. Não chega um telefonema pessoal para o presidente a pedir desculpa, não chega um pedido de desculpas envergonhado, quase em off, ao presidente do Sporting”, acrescentou. Varandas salvaguardou, porém, que o clube de Alvalade “terá sempre relações institucionais com os rivais”. “Agora, se morro de amores, é outra coisa. O que é certo é que os dirigentes do FC Porto, quando vêm a Alvalade, são bem recebidos e não são agredidos”, atirou o presidente leonino.

As agressões

Em causa estão duas agressões a dirigentes leoninos no espaço de uma semana. A 10 de março, o Sporting alegou que Miguel Nogueira Leite, membro do Conselho Diretivo do clube, havia sido agredido com “vários murros” por Jorge Loureiro — filho de Valentim Loureiro — na tribuna presidencial do Estádio do Bessa. O episódio aconteceu no final da vitória do Sporting perante o Boavista, por 1-2, e os leões apresentaram já uma queixa-crime contra Jorge Loureiro, enquanto que o dirigente axadrezado negou quaisquer agressões. Seis dias depois, no passado sábado, foi Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do Sporting, a ser agredido na zona VIP no Dragão Caixa durante a visita dos leões ao FC Porto para o Campeonato Nacional de hóquei em patins.

Já esta segunda-feira, Miguel Albuquerque partilhou na própria conta de Facebook imagens da mulher com um olho visivelmente negro e garantiu que também ela terá sido agredida no pavilhão dos dragões.

Também esta segunda-feira, o FC Porto anunciou que já identificou o adepto que terá agredido Miguel Albuquerque e a mulher e já comunicou essa informação às autoridades, tendo também interditado o acesso do indivíduo em causa ao Dragão Caixa.

Na conferência de imprensa, Frederico Varandas revelou desde já que o Sporting vai também apresentar uma queixa-crime contra o adepto em questão, assim como aconteceu com Jorge Loureiro.

