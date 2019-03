“Os jovens têm outro mindset”. Confederação Empresarial de Portugal quer ajustar as empresas à relação entre o trabalho e a família

“Os investimentos no trabalho ou na família são frequentemente vistos como alternativas porque há uma decisão de alocação de tempo investido num, por alternativa a tempo investido no outro”, ou seja, obriga a uma escolha e uma escolha gera, quase sempre, problemas. É este o diagnóstico base que a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) tem para o pontapé de saída do estudo que lança esta segunda-feira sobre a conciliação entre a família e o trabalho.

Em conversa com o Observador, o presidente da CIP, António Saraiva, apresenta o documento como parte da “missão de antecipar e participar” que deve ter a Confederação Empresarial e que surge na sequência de outros documentos sobre o futuro do trabalho e os impactos do Brexit nas empresas nacionais.

Numa fase em que a “morfologia do posto de trabalho” está em mudança, António Saraiva entende que a forma “como se está no trabalho, em que a conciliação de vários aspetos, nomeadamente a família, têm que ser avaliados por forma a procurar as melhores soluções”, sobretudo num país em que “existem várias dimensões. Há empresas que já o fazem muito bem, outras estão a iniciar agora esta prática e outras ainda que têm que fazer este caminho“, diz o presidente da Confederação Empresarial de Portugal.

Este estudo concluiu que várias empresas nacionais disponibilizam já, formalmente, medidas de conciliação família-trabalho, enquanto outras, de menor dimensão, o fazem de modo informal, podendo essas medidas surgir de forma natural por parte das chefias, ou por obrigação, em setores de atividade mais “conflituosos”, tendo como exemplo as fábricas ou os call centers. Num país onde “o papel da liderança é fundamental para a bem sucedida implementação de políticas de conciliação“, António Saraiva concorda que em empresas com ADN familiar “essa dimensão ‘instiga’ à aplicação dessas medidas”.

Questões como o fomento do teletrabalho, uma maior flexibilidade do horário de trabalho ou os benefícios para trabalhadores e familiares através da empresa, são algumas das boas práticas recomendadas neste estudo e que estão a ser já aplicadas por algumas empresas portuguesas.

O presidente da CIP considera que “o caminho se está a fazer naturalmente”, apesar da cultura portuguesa que “limita ainda algumas valências”, mas acredita que, num momento em que existe uma forte necessidade de captar recursos humanos, questões como a da conciliação família-trabalho assumem um papel mais relevante “nesta ‘guerra’ por talentos, porque é tudo isto é levado em linha de conta”. “Os jovens têm outro mindset, são a prova de que existem novas realidades. O salário conta, claro que conta, mas nem sempre é o principal”, conclui António Saraiva.

O estudo aponta seis desafios para construir um caderno de boas práticas — entre eles a evolução tecnológica, o papel das chefias e as questões de género na gestão familiar –, apontando já bons exemplos como os que são aplicados em empresas como a Aveleda (onde é oferecido um kit-bebé aos colaboradores com recém-nascidos), a EDP (que disponibiliza casas e pousadas para alugar nas férias) ou a Praxair (que às sextas tem uma jornada de trabalho reduzida), entre outras.

Estas três empresas integram o lote de sete que vão receber esta segunda-feira a certificação de boas práticas da Fundacion Más Família, onde se incluem também a Bel, a Fidelidade Assistance, a Morais Leitão e a XZ Consultores.

Na conferência de lançamento do estudo e de atribuição da certificação estará também presente o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva. Para o presidente da CIP, “todos estes temas são assuntos que enquanto parceiros sociais e em concertação social, temos que discutir“, lançando desta forma o debate.

E porque “a implementação bem sucedida de medidas de promoção da conciliação família-trabalho pode ter efeitos positivos diretos, (…) mas também indiretos a vários níveis da vida pessoal, da equipa, da empresa ou da sociedade em questão”, a Confederação Empresarial de Portugal quer abrir a discussão junto das entidades patronais, para “encontrar as melhores metodologias para adaptar o tecido empresarial a esta realidade“.

