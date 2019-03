Tiroteio na cidade holandesa de Utrecht faz vários feridos, polícia não descarta ataque terrorista

Um tiroteio na Holanda, na cidade de Utrecht, fez vários feridos, avança a imprensa local, informação já confirmada pelas forças policiais da cidade no Twitter. O tiroteio aconteceu junto a uma paragem de autocarro na 24 Oktoberplein, uma zona movimentada da cidade e com muitos transportes públicos, batizada em honra da data de fundação das Nações Unidas, 24 de outubro. A polícia foi avisada da ocorrência às 10:45 (hora local, menos uma hora em Lisboa) e não descarta a hipótese de atentado terrorista.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

No Twitter, a polícia de Utrecht anunciou tratar-se de um incidente com tiros, havendo relatos de vários ferimentos. Também adianta que a assistência policial já está no local, que está interdito ao trânsito. Ainda segundo a imprensa holandesa, na zona do acidente está uma unidade anti-terrorismo e vários helicópteros para transportar os feridos.

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Os relatos de testemunhas oculares dizem que uma pessoa terá aberto fogo junto a uma paragem de autocarro, tendo escapado em seguida, estando ainda a monte. No entanto, dizem que o atirador não estaria sozinho durante o ataque.

(em atualização)

