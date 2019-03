“Um homem entrou numa carruagem e começou a disparar”. Relatos do tiroteio na Holanda

Começam a chegar os primeiros relatos de testemunhas que estiveram no local do tiroteio desta segunda-feira, na cidade de Urecht, na Holanda, e que terá provocado vários feridos. Algumas testemunhas dizem que um homem entrou dentro de um elétrico e começou a disparar indiscriminadamente, outras dão conta de feridos e que as pessoas tiveram de partir o vidro do veículo para conseguirem fugir.

“Um homem entrou numa carruagem e começou a disparar. O condutor do elétrico não conseguiu abrir imediatamente as portas, mas alguns passageiros partiram os vidros das janelas e foi assim que conseguiram escapar”, adianta um site de notícias holandês, citado pela SIC Notícias.

“Um homem começou a atirar descontroladamente”, contou uma testemunha ao site de notícias holandês NU.nl. Outra testemunha disse à emissora pública holandesa NOS, citada pela BBC, que viu uma mulher ferida com sangue nas mãos e nas roupas. “Eu trouxe-a para o meu carro e ajudei-a”, disse a testemunha. “Quando a polícia chegou, ela estava inconsciente”.

Citado pelo The Herald, em entrevista à RTV, uma testemunha disse ter visto quatro homens a disparar contra uma mulher que caiu no chão enquanto gritava: “Eu não fiz nada”. Jimmy de Koster contou ainda: “Eu vinha do trabalho quando aconteceu. Eu estava ao pé dos semáforos da praça e vi uma mulher, entre os 20 e os 35 anos.”

Outra testemunha contou ao NRC que viu um homem levantar-se e começar a atirar “com uma arma grande”. “Eu estava na parte de trás do elétrico. Ele disparou à sua volta, mas parecia estar a ver as pessoas sentadas nos bancos — todos se afastaram”, disse.

“O condutor não abriu as portas de imediato. Dois rapazes perto de mim deram um pontapé contra a janela, e eu fugi lá para fora. Mais pessoas fizeram isso.”

I was next to the hospital after getting out of school and I've never heard so many ambulances at once. The getaway car was spotted at my bfs school, theres constant police and helicopters and everything is on lockdown. I'm rly scared. Stay safe everyone n stay inside. #Utrecht

— lauren (@edgyegirl) March 18, 2019