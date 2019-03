Ciclone Idai. Aldeia em Moçambique está a 24 horas de ficar submersa

Há uma aldeia em Moçambique a 24 horas de ficar submersa, está a avançar o Público. A organização não-governamental Save The Children está a avisar que Buzi, uma aldeia onde vivem 2.500 crianças, pode estar prestes a ficar debaixo de água. Cerca de 50 quilómetros do território já ficou submerso depois da passagem do ciclo Idai.

A aldeia ficou ameaçada depois de, à conta da tempestade provocada pela passagem do ciclone, as margens do rio Buzi terem deslizado. A água transbordou e invadiu esta aldeia. Várias pessoas estão nos telhados das casas, como se pode ver nas imagens satélite da aldeia.

Images taken this morning in the Buzi District, Sofala. Rescue teams are working in the area. (Photos by INGC)#CycloneIdai pic.twitter.com/rJQY7muLH4 — UNICEF Moçambique (@UNICEF_Moz) March 19, 2019

A passagem do ciclone Idai atingiu na quinta-feira Moçambique, Maláui e Zimbabué, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora. Estima-se que, até ao momento, o número de mortos ultrapasse já os 220. Só em Moçambique, a passagem do ciclone provocou, pelo menos 84 mortos e dezenas de desaparecidos. No entanto, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, acredita que o número de mortos no país pode ultrapassar os mil. “Isto é um verdadeiro desastre humanitário”, disse. No Zimbabué, o balanço oficial dá conta de 98 mortos e 217 desaparecidos, avança a agência AFP.

#UPDATE Rescue workers in Mozambique are racing against time to pluck people off trees and rooftops after a tropical cyclone left more than 1,000 feared dead before smashing into Zimbabwe https://t.co/QEWoASYI3w #CycloneIdai pic.twitter.com/ON4sWDtWj1 — AFP news agency (@AFP) March 19, 2019

ONU alerta. Próximas 72 horas serão “críticas” para Moçambique

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários alertou esta terça-feira que as próximas 72 horas serão “críticas” para Moçambique, devido aos efeitos do ciclone Idai, com cheias esperadas nas bacias dos rios Buzi e Pungoe. Em comunicado, aquela agência das Nações Unidas aponta o elevado risco de inundações em zonas urbanas da Beira e do Dondo, no centro de Moçambique.

????#CicloneIdai em ????????#Moçambique: ⚠Risco de inundações nas bacias dos rios Buzi e Pungoé nas próximas 72 horas, o que poderia levar a mais destruição e mortes

????O número de mortos subiu para 84 e o Presidente disse que poderia estar acima de 1.000 Mais: https://t.co/hFaa2XIpk7 pic.twitter.com/RwdDNKO0V2 — OCHA Southern & Eastern Africa (@UNOCHA_ROSEA) March 18, 2019

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, sigla inglesa), assinala na mesma informação que milhares de pessoas nas províncias centrais de Zambézia e Tete continuam a necessitar de assistência, no seguimento das inundações que começaram no início de março. Segundo a OCHA, são esperadas chuvas fortes nas províncias de Sofala e Manica entre 19 e 21 de março.

De acordo com as autoridades, pelo menos 267 salas de aula e 24 unidades de saúde foram afetadas pelo ciclone Idai nas províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Inhambane.

Entidades intensificam mobilização. UE atribui 3,5 milhões de euros

Em Moçambique são várias as entidades públicas e privadas que estão a mobilizar apoios para as vítimas do ciclone Idai, no centro de Moçambique, pedindo essencialmente produtos não perecíveis e de higiene.

A MPDC, empresa gestora do porto de Maputo, revelou esta terça-feira que está a receber bens doados para serem transportados por via marítima para o centro do país, onde serão distribuídos pelas vítimas do ciclone. Produtos alimentares e de higiene, cobertores, roupa e calçado, bem como utensílios domésticos são os bens de maior necessidade para a emergência que se vive no centro do país, segundo a MPDC.

O consulado-geral de Portugal em Maputo apelou à solidariedade para com as vítimas da tempestade no centro, indicando um espaço onde, a partir de quinta-feira, podem ser doados bens destinados à assistência humanitária. No comunicado é apontada a necessidade de bens de maior necessidade farinha, arroz, óleo, açúcar e feijão, produtos para tratamento de água, lençóis, mantas e redes mosquiteiras.

A empresa Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) anunciou um apoio monetário no valor de quatro milhões de meticais (56 mil euros) para a assistência humanitária às vítimas do ciclone. A bancada parlamentar da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, anunciou uma doação de pouco mais de 400 mil meticais (5.600 euros) a favor das vítimas do ciclone.

Também a União Europeia (UE) anunciou esta terça-feira um apoio de emergência de 3,5 milhões de euros para ajudar a população africana. Em comunicado, a Comissão Europeia anuncia um “pacote inicial de ajuda de emergência de 3,5 milhões de euros”, após as “graves inundações e o ciclone tropical Idai terem causado um grande número de vítimas e danos em casas e infraestruturas em Moçambique, no Maláui e no Zimbabué”.

Bruxelas precisa que a verba “será usada para fornecer apoio logístico para as pessoas afetadas, como abrigos de emergência, higiene, saneamento e cuidados de saúde”. Do total, dois milhões serão alocados a Moçambique, um milhão ao Maláui e 500 mil euros ao Zimbabué. Além desta verba, a UE já deu 250 mil euros para ajudar a população afetada na região.

Citado pela nota, o comissário europeu para ajuda humanitária e gestão de crises, Christos Stylianides, salienta que a “UE está solidária” com o povo daquela região, pelo que a verba anunciada se destina às “necessidades humanitárias urgentes”. Christos Stylianides adianta que a União vai enviar técnicos para o local, que irão ajudar as autoridades locais e os parceiros humanitários.

