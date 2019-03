Angela Merkel promete “lutar até ao fim” por uma saída ordenada do Reino Unido

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta terça-feira que pretende “lutar até ao fim” para garantir um acordo de saída ordenada do Reino Unido da União Europeia, apesar do impasse à volta do ‘Brexit’.

Angela Merkel disse que ainda não é capaz de dizer qual será a sua posição, na quinta-feira, quando decorrer a cimeira de líderes europeus, para discutir o impasse sobre o ‘Brexit’, mas prometeu que tudo fará para encontrar uma solução.

Vou lutar até ao fim, antes de dia 29 de março, para que haja uma saída ordenada”, disse a chanceler alemã, durante uma conferência, em Berlim.

Merkel deu ainda a garantia de que a União Europeia irá “reagir de forma adequada e em conjunto”.

O tratado de retirada do Reino Unido da União Europeia foi chumbado por duas vezes, no Parlamento britânico e a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou a sua intenção de voltar a submetê-lo a votação.

Contudo, o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, com base numa convenção parlamentar com origens no século XVII, disse que o governo não poderia reapresentar para votação o texto inalterado durante uma mesma sessão parlamentar.

Esta decisão aumenta ainda mais a incerteza sobre o desenlace do processo de ‘Brexit’, que os líderes europeus discutirão na quinta-feira.

Um alto responsável da Comissão Europeia disse esta semana que, teoricamente, Londres poderá pedir o adiamento da saída até ao último minuto do prazo do ‘Brexit’, marcado para as 23:00 de 29 de março.

