Um aluno atacou, esta terça-feira de manhã, quatro pessoas com uma faca numa escola em Oslo, na Noruega.

O atacante feriu um professor e três funcionários da escola e já foi detido, avança a Reuters.

Os motivos do ataque ainda não são claros e as quatro vítimas já foram transportadas para o hospital com ferimentos ligeiros, segundo comunicou fonte policial à agência de notícias norueguesa NTB.

