Federação Portuguesa de Futebol põe fim a acordo com a RTP

A Federação Portuguesa de Futebol pôs fim ao acordo que tinha firmado com a RTP. A informação foi confirmada ao Observador por fonte oficial da FPF. O acordo para cedência de conteúdos era contestado desde o inicio pela Comissão de Trabalhadores da RTP, devido à situação do jornalista Carlos Daniel.

A FPF e RTP tinham firmado um acordo em janeiro deste ano que visava o “desenvolvimento, a promoção e a partilha de conteúdos sobre o desporto português, nomeadamente o futebol”, mas a federação entende que o espírito e os objetivos do memorando não têm sido compreendidos. O acordo previa a partilha de direitos, meios e recursos, bem como o acesso aos arquivos de ambas as entidades, até 2022.

O acordo era contestado desde o início pela da Comissão de Trabalhadores da RTP, por causa da parte que dizia respeito à situação de Carlos Daniel. O jornalista abandonou a televisão pública no ano passado, mas manteve o vínculo à RTP, apesar de estar ao serviço da FPF como diretor de conteúdos do canal da federação.

O canal 11 é lançado pela Federação Portuguesa de Futebol em maio. Estará disponível nas três principais operadoras portuguesas: NOS, Altice e Vodafone. Nuno Santos vai ser o diretor do canal, que tem já na equipa outros nomes como Jaime Cravo (ex-SportTV), Pedro Sousa (TVI), Andreia Sofia Matos e Sara Freitas.

A RTP é atualmente a responsável pela transmissão dos jogos das seleções nacionais masculina e feminina, da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira, além do campeonato nacional de futsal e, pela parceria agora cancelada, teria prioridade na escolha dos conteúdos.

No debate quinzenal desta terça-feira, no parlamento, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, criticou o acordo entre as duas entidades, acusando a RTP de estar a “criar um canal concorrente a si própria”. Em resposta, António Costa também criticou a parceria, que foi desfeita enquanto o primeiro-ministro falava.

