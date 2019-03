Mais de metade dos cheques para veículos elétricos já terão esgotado

Já existem 611 candidaturas a receber apoios à compra de veículos 100% elétricos, segundo dados do Fundo Ambiental, fornecidos em tempo real. Assumindo que todas as candidaturas serão validadas e irão entregar até 3.000 euros em apoios, isto significa que já esgotaram mais de metade do número de apoios previstos para a medida de incentivo — nesta fase, só serão subsidiados 1.000 transações.

As mais de 600 candidaturas chegaram em apenas duas semanas, já que o regulamento para este apoio público foi publicado na terça-feira de Carnaval, 5 de março. A medida prevê a distribuição de três milhões de euros, pelo que apenas 1.000 candidaturas serão aceites. Apenas são elegíveis os veículos adquiridos e matriculados a partir de 1 de janeiro de 2019.

Além dos automóveis elétricos, foram recebidas, também, 156 candidaturas para a compra de bicicletas elétricas e 6 para motociclos/ciclomotores.

Este programa tem como objetivo “dar continuidade à implementação de medidas de aceleração da apropriação de energias de tração alternativas e ambientalmente mais favoráveis, como a tração 100 % elétrica, dado o seu claro contributo para a melhoria da qualidade do ar, redução de ruído e descarbonização”.

Para entregar candidatura a este apoio, siga esta ligação. O site do Fundo Ambiental tem uma secção de Perguntas Frequentes para saber mais sobre este programa de incentivos, nesta ligação.

