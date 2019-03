Matos Fernandes: “Ambiente crispado” na energia condicionou investidores e discurso teve de mudar

O ministro do Ambiente e Transição Energética admitiu que quando assumiu a pasta da energia em outubro do ano passado existia um “ambiente crispado” no setor que não “deixou de condicionar os investidores” e que foi preciso mudar o discurso. Dito isto, João Matos Fernandes também deixou no parlamento a garantia de que vai defender os cortes às “eventuais” rendas excessivas feitos pela anterior equipa na área da energia. Mas Matos Fernandes também deixou claro que o “principal foco” da sua atuação é outro e esta direcionado para o combate às alterações climáticas.

Ouvido pela comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da eletricidade, sublinhou que as decisões tomadas pelo antecessor, o secretário de Estado, Jorge Seguro Sanches, e que penalizaram em particular a EDP, “são todas para defender”.

Entre elas contam-se a devolução de 285 milhões de euros aos pagamentos feitos no passado à EDP, ao abrigo dos custos de manutenção do equilíbrio contratual (CMEC), mas também o ajustamento final dos CMEC — dosssiês que estão a ser contestados na justiça pela empresa — ou a devolução da conta de hidraulicidade.

Matos Fernandes admite contudo “correções que podem resultar de processos ainda em curso” e abre apenas uma exceção para a correção do duplo apoio pago aos produtores de energia eólica — tarifas protegidas (feed-in) + subsídios públicos. A medida decidida em 2016, e com efeito de retirada de 140 milhões de euros aos proveitos da EDP em 2017, e consequente benefício nos preços, ainda não foi concretizada e, para Matos Fernandes, é o “único caso que não dá como fechado”. Tal como já tinha dito o secretário de Estado João Galamba, o Governo aguarda o relatório final da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) sobre o tema para questionar o conselho consultivo da Procuradoria Geral da República sobre o período a partir do qual se deve exigir a devolução desse duplo apoio.

Na sua intervenção inicial, o ministro do Ambiente criticou o que descreveu como um “abuso forçado de sinonímia entre rendas excessivas e energias renováveis. Isso era mau”. Matos Fernandes repetiu a ideia deixada pelo seu secretário de Estado há uma semana de que as rendas e tarifas fixas não são a mesma coisa e destacou o “ambiente crispado que existia no país e que não poderia deixar de condicionar os investidores”. O ministro retomou nesta audição uma expressão usada por Eduardo Catroga, membro do conselho geral e de supervisão da EDP para descrever a relação com Governo quando estava em funções o anterior secretário de Estado da Energia.

Isto não obstante, Jorge Seguro Sanches ter afirmando na sua audição que as relações com a EDP eram boas.

A situação de crispação, que segundo Matos Fernandes vinha já do Governo anterior, ou seja não seria apenas da responsabilidade do seu antecessor na pasta, “obrigava a um discurso político diferente cuja responsabilidade assumo por inteiro”.

Apesar de não cortar com a herança de Seguro Sanches, Matos Fernandes fez questão também de afirmar que o seu foco era outro. Ou seja, não são os cortes nos custos do sistema elétrico, mas sim o da “urgência climática” e o do caminho que o setor elétrico tem de fazer e depressa no sentido de mais energias renováveis e de acabar com a geração térmica, em particular a partir do carvão, o mais depressa possível. O prazo no plano de energia e clima prevê o fim do carvão até 2030, mas a central de Sines não pode sair do sistema por razões de segurança de abastecimento.

“Temos mesmo de apostar nas fontes renováveis e faremos mal se criarmos um ambiente negativo” sobre estas formas de energia. Para Matos Fernandes, “Portugal fez bem em compensar o risco dos produtores em renováveis”, mas a situação agora é diferente porque as renováveis podem produzir a preços de mercado. “Passamos de uma fase de sobrecusto, para um sobreganho.”

