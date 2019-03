Morreu antigo arcebispo de Évora Maurílio de Gouveia

O arcebispo emérito de Évora, Maurílio de Gouveia, morreu esta terça-feira na Madeira, aos 86 anos, informou a Diocese do Funchal na sua página da internet.

“A Diocese do Funchal recebeu, com tristeza, a notícia do falecimento de Maurílio de Gouveia, neste dia da festa de São José, e manifesta o seu pesar”, pode ler-se na nota.

Maurílio de Gouveia foi arcebispo de Évora durante quase 27 anos, entre setembro de 1981 e fevereiro de 2008.

