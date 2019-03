Myspace perdeu todo o conteúdo dos utilizadores anterior a 2016

O Myspace perdeu todos os conteúdos colocados na rede social antes de 2016. Fotos, vídeos e músicas foram permanentemente apagadas devido a um erro numa migração de dados entre servidores, explica o The Guardian. A empresa confirmou à mesma publicação que não existe qualquer cópia de segurança dos conteúdos, sendo impossível recuperar a informação perdida.

Os 50 milhões de utilizadores mensais do MySpace representam uma quota de mercado já minúscula em comparação com os 2,3 mil milhões de utilizadores mensais do Facebook. O relançamento do website em 2013, que eliminou a maioria das mensagens de texto, já afastara parte da audiência. Agora, a falha da empresa que levou à perda de 50 milhões de faixas de música de 14 milhões de artistas fez vários músicos abandonar definitivamente a plataforma, de acordo com o The Guardian.

A rede social foi um dos sites mais populares da internet, e a maior rede social do mundo até 2008, quando chegou a estar avaliada em 9,66 mil milhões de euros (ajustados à inflação). Mas o Facebook viria a ganhar popularidade, ultrapassando permanentemente o Myspace em abril de 2008.

Com os utilizadores em diminuição, também o valor da a empresa entrou em queda: seria vendida em 2011 por 34,63 milhões de euros, ajustados à inflação. O MySpace passou depois por sucessivas aquisições e relançamentos, que procuraram tornar a rede social num espaço de partilha de música entre fãs e artistas.

