O astrolábio mais antigo do mundo é português

Datado de 1498, e criado em Portugal, foi encontrado entre os destroços do navio Estrela o mais antigo astrolábio do mundo, avança o ABC. O instrumento de orientação foi utilizado pela armada portuguesa na segunda viagem de Vasco da Gama à Índia. Arqueólogos britânicos recuperaram o objecto junto à costa de Omã, no fundo do Mar Arábico.

O Esmeralda naufragou em 1503, numa tempestade que matou todos os tripulantes, tendo já sido recuperadas várias preciosidades arqueológicas do navio, incluindo sinos, canhões e discos de cobre com a marca da família real portuguesa. Foi nos destroços do Esmeralda que foi encontrado, em 2013, o segundo exemplar conhecido da moeda de prata criada por D. Manuel especificamente para o comércio com a Índia.

O astrolábio agora recuperado mede 175 milímetros, pesa 344 gramas e foi encontrado em 2016, mas só agora teve a data de origem certificada. Foi feito um scan laser do artefacto, para que possa ser estudado por outros arqueólogos online. Para além de antigo, o astrolábio é muito raro: existem apenas 104 exemplares criados no mesmo estilo, o Sodré.

