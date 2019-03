Open House Porto regressa em junho com um roteiro gratuito por 70 espaços, a maioria deles inéditos

No fim de semana de 29 e 30 de junho vários espaços de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia vão abrir as suas portas gratuitamente, mostrando o seu património arquitetónico, urbanístico, paisagístico e cultural. O roteiro do Open House Porto apresenta 70 espaços, entre torres, faróis, túneis, museus, escolas, escritórios, matadouros ou casas particulares com diferentes tipologias, 60% dos quais se mostram ao público pela primeira vez.

A próximo edição do evento é comissariada pelos arquitetos Joana Couceiro e Nuno Valentim, cujo tema é dedicado à “Vida Interior”, um percurso em que “a casa, ou a cidade, dá-se do outro lado do umbral”. “A porta entreaberta é lugar de expectativa e suspensão. Dentro pode estar um espaço quente e familiar ou, pelo contrário, isolado e agreste”, lê-se no texto de apresentação curatorial.

Com a missão de garantir que cada edição seja original e irrepetível, o Open House Porto propõe em 2019 “uma viagem pelos lugares de interioridade”, desvelando “muitas casas, palácios,bairros, alguns monumentos; entrar na cidade, penetrar nos seus segredos, saber dos seus interstícios e das pessoas (ou da sua ausência)”.

Organizado e produzido em exclusivo pela Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura e com a parceria das Câmaras Municipais de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia, o evento nasceu em 2015 e pretende continuar a afirmar-se como um dos momentos culturais mais significativos do ano, sendo que a na edição passada conquistou 32 mil pessoas.

