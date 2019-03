PewDiePie é o primeiro YouTuber de sempre com mais de 90 milhões de subscritores

Cada subscritor de Felix “PewDiePie” Kjellberg é um novo recorde: quando se tem o maior canal de YouTube do mundo, sempre que se ganha um fã sobe-se a fasquia. Mas a marca desta terça-feira não resulta de uma evolução previsível. PewDiePie chegou aos 90 milhões de subscritores, mas,desses, 24 milhões apareceram desde outubro de 2018, mês em que começou publicamente a batalha entre PewDiePie a T-Series para conquistar o topo do ranking do canal de YouTube com mais seguidores do mundo.

PewDiePie tornou-se no YouTuber com mais seguidores do mundo em 2013, depois de ultrapassar o duo de comédia Smosh com, na altura, quase 12 milhões de subscritores. Três anos antes, Felix Kjellberg tinha criado um canal dedicado a videojogos. Durante os seis anos em que dominou o YouTube (mais de um terço da existência da plataforma), criou conteúdos como paródias noticiosas, desafios online e análises de memes. Sobreviveu a várias controvérsia relacionadas com o conteúdo dos seus vídeos, tendo sido obrigado a pedir desculpa por algumas afirmações racistas. PewDiePie foi odiado e amado, aproveitou tendências virais, soube seguir as tendências do algoritmo de recomendações automáticas do YouTube e criou um canal avaliado em quase 20 milhões de euros.

A T-Series é um agregador de vídeos de Bollywood — termo que designa a indústria de cinema indiano. Nasceu de uma reconhecida produtora cinematográfica e editora musical indiana. A empresal começou a colocar trailers e videoclips no YouTube em 2010, mas só em 2017 é que começou a ganhar destaque na plataforma. Num ano, o canal duplicou o número de subscritores (de 15 para 30 milhões) e em outubro de 2018 o número de fãs era superior a 65 milhões, começando a ameaçar Felix Kjellberg. No mesmo espaço de tempo, PewDiePie tinha passado de 50 para 66 milhões de subscritores.

Nesta terça-feira a T-Series chegou a ter mais subscritores do que PewDiePie (não foi a primeira vez) durante cerca de 20 minutos. Mas este momento foi apenas um dos vários que têm surgido nos últimos meses. A batalha entre o YouTuber e o canal de Bollywood já deu origem a anúncios de rádio, angariações de fundos e campanhas online. Tudo para evitar que PewDiePie fosse ultrapassado pelo T-Series.

Quando a distância entre os dois canais começou a encurtar, PewDiePie chamou a atenção para a rivalidade num dos vídeos: acusou a T-Series de ser um esforço empresarial, porque tinha pelo menos 13 pessoas a trabalhar para o canal de YouTube. Era o início do movimento #SubscribeToPewDiePie.

O movimento tornou a promoção do canal de Felix Kjellberg viral. Criadores como Jacksepticeye (21 milhões de subscritores), Markiplier (23 milhões de subscritores) ou Logan Paul (18 milhões de subscritores) publicaram vídeos em que pediam aos fãs que subscrevessem o canal de PewDiePie. O YouTuber Justin Roberts chegou a comprar um cartaz em Times Square, em Nova Iorque, para promover o canal de Felix Kjellberg.

Depois, houve anúncios de rádio, cartazes durante programas televisivos — incluindo no intervalo da Super Bowl — e até campanhas organizadas de ataques eletrónicos. Vários hackers entraram nos sistema de impressoras de grandes escritórios para imprimir mensagens de apoio a PewDiePie (e notas para que as empresas melhorassem os sistemas de segurança). A torrente de apoio nas redes sociais chegou até a partidos políticos.

