Pires de Lima contratado para consultor sénior do Bank of America em Portugal

António Pires Lima foi contratado pelo banco Bank of America Merrill Lynch como consultor sénior, noticia esta terça-feira o “Jornal de Negócios”. O ex-ministro da Economia vai ajudar a expansão que o banco de investimento norte-americano quer fazer no mercado português, acrescenta o jornal.

Esse é um dos objetivos da contratação de Pires de Lima, que começou a colaborar esta semana com o banco a partir de Lisboa — em ligação com Madrid. O outro objetivo é reforçar as relações com os clientes existentes do banco norte-americano em Portugal.

Pires de Lima estava disponível desde que, há menos de três meses, deixou a administração da Parfois, onde esteve dois anos. Antes de integrar o governo liderado por Pedro Passos Coelho, Pires de Lima foi presidente da Compal e, também, da Unicer.

