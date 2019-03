Presidente da Warner Bros demite-se por conduta sexual inapropriada

O presidente da Warner Bros desde 2013, Kevin Tsujihara, demitiu-se após uma série de acusações de conduta sexual inapropriada lançadas num artigo do Hollywood Reporter. “Arrependo-me profundamente da vergonha pública que as minhas ações causaram à empresa”, afirmou Tsujihara num pedido de desculpas interno, a que o The Guardian teve acesso, continuando: “Percebi há algum tempo que tinham razão em esperar mais de mim, e desenhei um plano que me permita melhorar”.

O presidente da WarnerMedia, John Stankey, sublinhou que era “no melhor interesse da WarnerMedia, da Warner Bros, dos empregados e dos parceiros que o Kevin [Tsujihara] abandone o cargo”. Ainda assim, John Stankey garantiu que o agora ex-presidente tinha “contribuído imenso para o enorme sucesso do estúdio ao longo do últimos 25 anos”, e que Tsujihara “reconhece que os seus erros não são consistentes com as expetativas colocadas à liderança da empresa e podem pôr em causa o trabalho da Warner Bros no futuro“.

A WarnerMedia, proprietária da Warner Bros, está a investigar formalmente a conduta de Kevin Tsujihara, num processo com o ex-presidente da Warner Bros promete cooperar totalmente. John Stankey prometeu que o caso não voltaria a desestabilizar o trabalho da empresa.

O presidente da Warner Bros, com 54 anos, é acusado de oferecer papéis em filmes e facilidades no acesso a castings da Warner Bros à atriz britânica Charlotte Kirk, de 27 anos, com quem mantinha uma relação adúltera. A relação sexual terá surgido em 2013, imediatamente após uma introdução intermediada pelo investidor australiano James Packer. Na altura, Parker enviou um SMS à atriz a associar uma relação com o presidente da Warner Bros a possível sucesso na carreira de Charlotte Kirk: “Vem ter ao [Hotel] Bel agora. Não vais conseguir pagar-me de volta. Vou apresentar-te ao homem mais importante que podes conhecer”.

Charlotte Kirk não encontrou grande sucesso quer no cinema quer na televisão, tendo papéis menores em “How to Be Single” e “Ocean’s 8”. As dificuldades em impor-se terão feito a atriz ameaçar tornar a relação pública, algo que Tsujihara considerou “extorsão”, numa mensagem a James Packer. Uma mensagem da atriz ao presidente da Warner Bros torna claras as expetativas de ambos na relação: “Eu sei que estás muito ocupado mas quando estávamos naquele motel a ter sexo tu disseste que me ias ajudar e agora estás a ignorar-me, e quando me ignoras eu sinto que estás só a usar-me. Vais ajudar-me como disseste que farias?”.

A relação terá terminado alguns anos depois, como admitiu a atriz à Fox News, acrescentando que estavam esquecidos “todos os problemas passados com o Kevin Tsujihara”, a quem desejava “só o melhor para os seus projetos futuros”. Ao Deadline, Charlotte Kirk admitiu que terá “cometido erros e feitos más escolhas”, pelas quais pediu desculpa, garantindo que crescera como pessoa, mulher e profissional.

Continuar a ler