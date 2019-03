Surpresa! Campeão de F1 opõe 911 GT2 RS a Model 3

A Porsche tem no 911 GT2 RS, com 700 cv, o seu mais exuberante desportivo, que é vendido como uma máquina infernal, visando estar à altura dos superdesportivos mais exuberantes do mercado, como os Ferrari e Lamborghini. Pelo que tudo o que não exiba o mesmo pedigree, não tem à partida qualquer hipótese de vitória.

Nico Rosberg é um grande piloto que, depois de conquistar o título de campeão do mundo de Fórmula 1 (F1) em 2016, decidiu arrumar o capacete. Mas não perdeu o gosto por automóveis potentes e emoções fortes. Daí que tenha criado um canal de YouTube onde ensaia e compara alguns dos melhores modelos do mercado.

No seu último vídeo, Rosberg, filho de Keke Rosberg, outro campeão do mundo de F1, tinha como objectivo opor o mítico Porsche 911 GT2 RS, que representa de longe o melhor que a marca alemã é capaz de produzir, com uma moto eléctrica. O peso desta e uma relação peso/potência tentadora prometiam dar azo a uma corrida equilibrada, para ver qual era mais rápido.

Sucede que, em cima do evento, a moto deixou de estar disponível e Nico teve de encontrar um substituto à última hora, tendo a escolha recaído no Tesla Model 3 Performance, a versão desportiva do modelo mais barato da marca americana. Tendo em conta que o Porsche anuncia 700 cv e o 3 Performance apenas 460 cv, a contenda mais parecia um duelo entre o super-homem e um “pobrezinho”, em que o 911 GT2 RS nunca poderia perder com o risco de sair humilhado.

Para ajudar, o campeão alemão decidiu que seria ele a pilotar o carro germânico, entregando o Model 3 a um amigo, de aspecto simpático, mas cuja experiência em arranques era nula, comparada com um campeão do mundo de F1, e cujos dotes de condução se assemelhavam a um recém-encartado, mais uma vez frente a um “deus” do volante como Nico Rosberg. Todas os trunfos estavam pois do lado da Porsche, pelo que este duelo de equilibrado não parecia ter nada, mais se assemelhando a um sacrifício, com os fãs da Tesla a não perceberem o motivo que levou o piloto alemão a não optar pelo Model S P100D, que defenderia melhor as cores da Tesla.

O local escolhido para a prova de arranque não poderia ser um palco mais agradável, uma vez que se disputou num dos pontões da marina principal do Mónaco, num local que está todos dias cheio de esplanadas e exposições de barcos, com ênfase nos deliciosos modelos da Riva.

Dada a partida, com Rosberg no 911 GT2 RS e o seu amigo no Model 3 Performance, eis que foi a surpresa geral. Apesar de estarmos em presença de um modelo com 700 cv e cerca de 336.000€, contra outro com apenas 460 cv e aproximadamente 70.000€, o Tesla arrancou mais depressa, manteve o avanço e cilindrou o seu adversário. É claro que Nico bem que pode esquecer os cartões de Natal da Porsche durante os próximos anos – pelo menos, enquanto os responsáveis da marca se recordarem do desaforo… Mas a realidade é que mesmo o mais barato dos desportivos da Tesla foi capaz de bater o mais exuberante desportivo da Porsche de 0 a 100 km/h. Para mais, num cenário paradisíaco.

