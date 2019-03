“Toy Story 4”. Novo trailer chegou esta terça-feira

O tema “God Only Knows” dos The Beach Boys embala o novo trailer de Toys Story 4. Esta terça-feira a Disney Pixar divulgou um curto vídeo com pouco mais do que três minutos onde se conta a história do novo filme, com estreia marcada para junho deste ano.

O enredo assinala o regresso ao grande ecrã das personagens Woody e Buzz Lightyear naquele que é o quarto filme da saga de animação que começou em 1995. A primeira sequela saiu em 1999 e “Toy Story 3” chegou aos cinemas em 2010.

A sinopse disponibilizada pela Disney diz o seguinte sobre a história do novo filme: “Woody sempre teve confiança no seu lugar no mundo e a sua prioridade sempre for tomar conta do seu miúdo, quer seja Andy ou Bonnie. Mas quando Bonnie acrescenta ao seu quarto um relutante novo brinquedo chamado ‘Forky’, uma aventura na companhia de novos e velhos amigos mostra a Woody quão grande o mundo pode ser para um brinquedo”.

Em novembro de 2018 a Disney disponibilizou o primeiro “teaser trailer” oficial.

Continuar a ler