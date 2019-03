Autocarro da Vimeca incendeia-se na Av. Eng. Duarte Pacheco. Trânsito cortado no sentido Cascais-Lisboa

Um autocarro da Vimeca incendiou-se esta quarta-feira, na Avenida Eng. Duarte Pacheco, nas Amoreiras, antes do túnel do Marquês de Pombal. Não há registo de feridos e o trânsito encontra-se cortado no sentido Cascais-Lisboa, confirmou ao Observador fonte da Brigada de Trânsito da PSP.

O alerta foi dado por volta das 14h12 e foi extinto às 14h41. As causas do incêndio estão ainda por apurar, mas segundo os bombeiros teve início na “parte traseira do autocarro”, junto ao motor. Não foi possível confirmar se havia ou não passageiros no autocarro na altura do incêndio. Quando os bombeiros chegaram ao local o autocarro estava vazio, disse ao Observador fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O Observador tentou contactar a Vimeca, mas a fonte oficial não estava disponível. A empresa pediu para enviar um e-mail.

No local estiveram elementos da Divisão de Trânsito da PSP e dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.

Continuar a ler