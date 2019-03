Camiões da Uber chegam brevemente à Europa

A Uber quer utilizar o sistema que criou para a deslocação de mercadorias com o Uber Freight. Desde 2017 que este serviço está em funcionamento nos Estados Unidos e é já no próximo mês que vai chegar à Europa, começando as operações nos Países Baixos.

Em comunicado, a Uber justifica que a expansão do Uber Freight para a Europa por ser “um dos maiores e mais sofisticados mercados de transporte com camiões”. Tendo como público alvo as pequenas transportadoras, a empresa assume que quer “ajudar estes pequenos negócios” ao disponibilizar a tecnologia que desenvolveu.

Segundo a empresa, com “apenas alguns toque num botões” as transportadoras e camionistas vão poder agendar entregas “com preços transparentes e pagamentos rápidos”. A Uber afirma que que este serviço vai permitir o acesso “a uma rápida rede de transportadoras de confiança e aos seus camionistas através de uma plataforma intuitiva”.

No fundo, a Uber quer transformar o setor dos transportes de mercadorias através de uma app das mesma forma que o fez com os transportes de passageiros. A app permite também classificar as transportadoras e os camionistas e ver em tempo real onde está o camião.

Será já “nas próximas semanas” que as primeiras transportadoras europeias vão poder utilizar a app da Uber Freight para o transporte de mercadorias. A expansão para mais países europeus deve acontecer “num futuro próximo”, não havendo informação sobre quando é que o serviço fica disponível em Portugal.

