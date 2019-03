Casillas prolonga contrato com FC Porto por uma época, com mais uma de opção

O guarda-redes internacional espanhol Iker Casillas renovou contrato com o FC Porto por mais uma época, com mais uma de opção, anunciou esta quarta-feira o clube campeão português de futebol.

Casillas, de 37 anos, cumpre a quarta época nos ‘azuis e brancos’, pelos quais se estreou em 15 de agosto de 2015, no triunfo caseiro frente ao Vitória de Guimarães (3-0).

Em Portugal, o guarda-redes conquistou o campeonato em 2017/18 e a Supertaça Cândido Oliveira de 2018.

Antes, no Real Madrid, no qual cumpriu toda a carreira, venceu três Ligas dos Campeões, um Mundial de clubes, duas Taças Intercontinentais, duas Supertaças Europeias, cinco Ligas espanholas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha.

Já ao serviço da seleção espanhola, conquistou dois Europeus (2008 e 2012) e um Mundial (2010).

