Depois da extradição, Rui Pinto chega a Portugal esta quinta-feira

O hacker Rui Pinto, que denunciou o caso “Football Leaks”, chega a Portugal esta quinta-feira, avançou a Renascença. O português tinha interposto um recurso na Hungria a pedir para não ser extraditado, mas que foi indeferido pelas autoridades húngaras a 14 de março

Rui Pinto deve embarcar no voo das 16h25 (15h25 de Lisboa). O alegado hacker esteve em prisão domiciliária desde 18 de janeiro a 5 de março, altura em que passou a estar detido numa prisão húngara.

Depois de chegar a Portugal, Rui Pinto vai ter de responder por alegados seis crimes ligados a extorsão e obtenção ilegítima de informação. O hacker é acusado de ter divulgado contratos do FC Porto e do Sporting e desviado documentos do Benfica.

