Destruição em Moçambique pode vir a piorar com abertura de barragens

Depois da tempestade, há dois novos perigos a ameaçar a zona da Beira, em Moçambique, onde o cenário é de destruição depois da passagem do ciclone Idai: a abertura das comportas de barragens no Zimbabué e as fortes chuvas que se aproximam. O que começou por ser um alerta a circular nas redes sociais viria depois a ser confirmado pelo presidente de Moçambique, que pediu às pessoas que vivem junto dos rios para saírem desses locais.

Uma preocupação que está a a deixar em alerta a comunidade portuguesa em Moçambique, que teme um agravar da situação. Em declarações à TSF, o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Pedro Miranda, doutorado em meteorologia, explicou que “fazer descargas num sistema já saturado e com torrentes de lama é muito perigoso”. “O grande drama é haver barragens que não resistem à quantidade de água. Portanto pode ser preciso abrir as barragens. Ou então as barragens podem rebentar por não terem sido abertas”, sublinhou.

Essa gestão depende também do histórico. Eu não tenho acompanhado a meteorologia de Moçambique mas se houve um período de chuvas em que se acumulou muita água e se encheram as barragens já não há capacidade de reserva. A situação depende também do azar. As barragens têm um limite e isto pode ter acontecido já com o sistema sobrecarregado, o que obriga a aberturas e descargas. Agora, fazer descargas num sistema já saturado e com torrentes de lama é muito perigoso”, adiantou ainda Pedro Miranda.

Os relatos que chegam da Beira, em Moçambique, convergem todos no mesmo sentido: a cidade está completamente inundada. Um mar de água e terra que engoliu casas e árvores, deixando um elevado número de mortos – por agora estão confirmadas 200 vítimas mortais mas o presidente do país, Filipe Nyusi, admitiu que a contagem possa vir a ultrapassar os 1000 mortos. O ciclone Idai deixou ainda cerca de 400 mil moçambicanos desalojados. Os danos materiais são ainda incalculáveis mas podem vir a agravar-se caso o Zimbabué, que também foi afetado pela tragédia, decida assim abrir as comportas das suas barragens.

As próximas horas são tidas como críticas. Os rios galgaram as margens e provocaram cheias em várias regiões de ambos os países. No caso do Zimbabué uma das soluções que estão a ser estudadas para fazer frente aos danos passa por abrir as comportas das barragens. Mais do que servir para escoar a água do interior de cidades e povoações, a solução tenta precaver um eventual colapso das barragens, que desde a passagem do ciclone Idai estão sob grande pressão.

Além desta preocupação, as entidades no terreno garantem estar atentas a um outro alerta: as previsões meteorológicas, que apontam para fortes chuvas nos próximos dias. O representante do Programa Alimentar Mundial que está no local a coordenar a situação de emergência, Pedro Matos, citado pela TSF, compara mesmo esta tragédia com o furacão Katrina. “Em termos de área é uma coisa comparável ao furacão Katrina, não em população, porque esta zona é menos populosa que Nova Orleães, mas em termos de área afetada é muito comparável”, sublinhou.

“Essa corrente continua e continua a aumentar. Já rebentou as margens de dois rios aqui ao pé da Beira: o Púnguè e o Búzi, que agora correm como mares”, refere. “O Púnguè é agora um grande mar interior com cerca de 50 quilómetros por 40 e o Búzi tem cerca de 65 quilómetros por 50”. E acrescenta: “Não é possível, de avião, ter uma dimensão da tragédia porque a água estende-se em todas as direções“.

O ciclone Idai afetou ainda os países vizinhos de Moçambique. No Zimbabué, as autoridades contabilizaram até esta terça-feira pelo menos 100 mortos, bem como cerca de 1.600 casas e oito mil pessoas afetadas no distrito de Chimanimani, em Manicaland. Já no Maláui, as únicas estimativas conhecidas apontam para pelo menos 56 mortos e 577 feridos, com mais de 920 mil pessoas afetadas nos 14 distritos atingidos pelo ciclone, incluindo 460 mil crianças.

Continuar a ler