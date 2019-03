DiCaprio, Brad Pitt, cavalos e tiros em Hollywood: eis o primeiro trailer do novo filme de Tarantino

A Sony Pictures Entertainment revelou esta quarta-feira, 20 de março, o primeiro trailer de um dos filmes que mais expectativa tem causado para os próximos meses: “Once Upon a Time In Hollywood”. O filme, que em Portugal terá o título “Era Uma Vez em… Hollywood”, terá Brad Pitt e Leonardo DiCaprio como protagonistas e é realizado por Quentin Tarantino, autor de “Pulp Fiction”, “Kill Bill — A Vingança”, “Sacanas Sem Lei” (com Brad Pitt num dos principais papéis) e “Django Libertado” (que já tinha DiCaprio como protagonista), entre outros.

Além de Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, o filme tem também Margot Robbie, Emile Hirsch, Al Pacino, Lena Dunham e o recém-falecido Luke Perry no elenco, entre outros. “Once Upon a Time In Hollywood” chegará às salas de cinema norte-americanas no dia 26 de julho. Em Portugal, o site IMDB prevê que o filme estreie com o título “Era uma Vez em… Hollywood” no dia 8 de agosto. Antes de chegar às salas de cinema, o filme deverá estrear no festival de cinema de Cannes, no qual Tarantino recebeu há 25 anos o grande prémio (“Palma de Ouro”) pelo marcante “Pulp Fiction”.

O filme passa-se em Hollywood ,em 1969 (há, portanto, precisamente 50 anos), época em que o culto de homicídios em série liderado por Charles Manson chocou o mundo, resultando no assassinato de cinco pessoas em apenas dois dias. Leonardo DiCaprio vai interpretar o papel de um ator de televisão e Brad Pitt assegurará o papel do seu duplo. Ambos tentam passar do pequeno ecrã para os holofotes de Hollywood. A atriz Margot Robbie interpretará Sharon Tate, atriz e uma das vítimas dos assassinatos do culto a Charles Manson, que é interpretado por sua vez por Damon Herriman. O ator Rafał Zawierucha ficou com o papel de Roman Polanski, realizador ainda vivo que era à época casado com Sharon Tate.

No primeiro trailer revelado, que pode ser visto acima, não faltam alguns dos ingredientes mais marcantes dos filmes recentes de Quentin Tarantino, espécie de crime westerns onde há cavalos, violência e tiros (muitos).

Além de realizador, Quentin Tarantino é também argumentista e produtor do filme. O norte-americano nasceu em 1963 e ter-se-á “inspirado” para o filme “na sua própria educação no interior da contra-cultura louca e hippie de Los Angeles”, refere a revista Variety. “Tenho estado a trabalhar neste argumento há cinco anos, além de ter vivido em Los Angeles durante a maior parte da minha vida, incluindo em 1969, quando tinha sete anos. Estou muito entusiasmado por poder contar esta história de uma Los Angeles e uma Hollywood que já não existem”, chegou a dizer o realizador, também citado pela revista norte-americana.

Continuar a ler