emov e EDP querem lisboetas a andar de eléctrico

A emov, empresa de aluguer de carros eléctricos ao minuto que pertence ao Grupo PSA, tem na EDP uma nova parceira estratégica. Ambas as companhias acabam de anunciar uma aliança com vista a promover, na capital portuguesa, uma “mobilidade mais sustentável e eficiente”.

Em termos práticos, para já, essa intenção redunda numa comunicação conjunta, com os Citröen C-Zero que estão ao serviço da emov em Lisboa a passarem a exibir a identidade da EDP, o mesmo sucedendo na aplicação do serviço. Contudo, no futuro esta parceria pode evoluir para “proporcionar vantagens à base de clientes da emov e da EDP e para tornar o serviço de carsharing operacionalmente mais eficiente”, realça a nota enviada à imprensa.

No mesmo documento é sublinhado o “empenho que a EDP tem demonstrado na área da mobilidade inteligente, onde já conta com diversas iniciativas que promovem a utilização de viaturas eléctricas”. É o caso, por exemplo, das wallboxes e da app EV.X, esta última concebida para aconselhar os futuros utilizadores de veículos eléctricos. Actualmente está a ser desenvolvida “uma tecnologia que irá resolver o problema do carregamento de veículos eléctricos nos condomínios, não apenas no que diz respeito aos consumos, mas também na gestão eficiente de cargas”, promete a empresa.

