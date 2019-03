Fed mantém taxas de juro inalteradas e revê em baixa crescimento dos EUA

A Reserva Federal norte-americana (Fed) manteve esta quarta-feira as taxas de juro inalteradas entre 2,25% e 2,50% e previu uma desaceleração do crescimento económico. “O crescimento económico desacelerou da sua sólida taxa registada no último trimestre do ano passado”, avança a Fed em comunicado após a reunião de dois dias sobre política monetária.

O banco central reduziu as perspetivas de crescimento para 2,1% este ano, contra os 2,3% projetados em dezembro, estimando ainda uma taxa de inflação de 1,8%, menor do que os 1,9% previstos anteriormente.

A comissão de política monetária da Fed sublinha os ganhos “robustos” do mercado de trabalho” e a diminuição da inflação global, excluindo alimentos e energia. O organismo sublinha que se mantém “paciente” quanto à subida gradual do preço do dinheiro.

