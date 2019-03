Finerge compra dois parques eólicos à Martifer e SPEE

A Finerge anunciou esta quarta-feira a aquisição de dois parques eólicos à Martifer e SPEE. O segundo maior produtor a nível nacional de energia eólica reforçou a sua posição, passando a deter 43 centrais eólicas com uma capacidade instalada de 908 megawatts.

Os parques de Vila Franca e Baião começaram a operar em 2009 e possuem uma potência instalada de 18,9 megawatts.

Em comunicado o presidente executivo da Finerge, Pedro Norton, diz que “esta aquisição está alinhada com a nossa estratégia de crescimento e é uma prova do nosso empenho em continuar a investir em Portugal. Espelha também o nosso continuo contributo para apoiar os esforços do país no caminho para neutralidade carbónica”.

Já a Martifer avança que o preço de venda, equity value, de 100 % das ações das sociedades detentoras dos dois parques eólicos, ascendeu a 23 milhões de euros. A empresa detinha 50 % de cada uma das sociedades e refere que esta alienação se insere na estratégia de rotação de ativos, cristalização de valor e redução da dívida.

Criada em 1996, a Finerge é o segundo maior produtor de energia renovável em Portugal e é gerida pela First State Investment, que representa entre outros investidores fundos de pensões de vários países. A empresa em Portugal conta 508 aerogeradores e fatura mais de 170 milhões de euros.

