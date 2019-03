Jeremy Corbyn abandona conversações sobre Brexit

O líder do principal partido da oposição britânica, Jeremy Corbyn, abandonou as negociações sobre o Brexit que reuniram a primeira-ministra, Theresa May, e os partidos da oposição. O motivo? A presença de um representante do Grupo Independente, com presença parlamentar, que se constituiu recentemente com membros dissidentes do seu partido, o Partido Trabalhista

O porta-voz de Corbyn explicou entretanto que saiu da reunião por este “não ser o encontro que foi marcado”. “Os termos da negociação foram rompidos”, declarou o porta-voz, sublinhando que o Governo “está num caos tal que não consegue controlar a reunião que ele próprio convoca”.

Chuka Umunna, ex-membro do Partido Trabalhista e atual representante do Grupo Independente que estava presente na reunião, já reagiu à saída de Corbyn: “É um comportamento extraordinário do líder da oposição, de certa forma juvenil, num momento que exige a todos que correspondamos às expectativas e iniciemos uma forma de diálogo para acabar com este caos.” O líder dos liberais-democratas, Vincent Cable, também criticou a postura de Corbyn, classificando-a como uma atitude “estranha” numa altura de “crise nacional”.

"He will have to explain his actions" – Independent Group MP @ChukaUmunna reacts to @jeremycorbyn walking out of a Brexit meeting with the PM and senior politicians. Get the latest #Brexit news here: https://t.co/2PcpaEkjOn pic.twitter.com/Csjf4MuHOy — Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) March 20, 2019

A primeira-ministra Theresa May tem uma declaração marcada para as 20h15 da noite desta quarta-feira. Não é ainda conhecido o tema da sua comunicação, que é feita no mesmo dia em que May anunciou ter pedido um adiamento curto do Brexit. O Conselho Europeu, pela voz do seu presidente Donald Tusk, respondeu com uma condição: o Parlamento britânico terá de aprovar o acordo de May que já foi chumbado duas vezes. No entanto, a primeira-ministra continua sem sinais de que os deputados que chumbaram o seu acordo (e que são membros do seu próprio partido, do DUP e da oposição) tenham mudado de opinião face ao acordo.

(Em atualização)

