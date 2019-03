May escreve carta a pedir adiamento do Brexit até 30 de junho

A primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou esta quarta-feira no Parlamento que fez um pedido de extensão curto do Artigo 50 à União Europeia (UE), ou seja, um adiamento do Brexit até 30 de junho.

Downing Street divulgou entretanto a carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, onde May escreve que “informa o Conselho Europeu de que o Reino Unido está a pedir uma extensão do Artigo 50 (…) até 30 de junho de 2019.” Na mesma carta, a primeira-ministra explica qual é a sua etsratégia e pede, uma vez mais, a ajuda dos líderes europeus para conseguir que o Reino Unido saia da UE com um acordo: reforço dos 27 Estados-membros aos documentos sobre o backstop que May conseguiu em Estrasburgo na semana passada, para assim poder regressar ao Parlamento britânico e apresentar de novo o seu acordo a votação.

Ficaria grata se o Conselho Europeu pudesse aprovar os documentos suplementares que eu e o presidente Jean-Claude Juncker acordámos em Estrasburgo, colocando o Governo em posição de trazer estes acordos à Câmara [dos Comuns] e confirmar as alterações à proposta do Governo”, escreve a primeira-ministra.

Este é um ponto necessário para May, que viu o presidente da Câmara, John Bercow, anunciar esta semana que não permitirá uma nova votação do acordo da primeira-ministra a não ser que haja alterações “de substância” na proposta apresentada. Mesmo que os líderes europeus aceitem aprovar estes documentos, não significa que Bercow considere que essa é uma alteração de fundo e permita que o acordo seja votado novamente.

As reações dos deputados na Câmara dos Comuns foram, na sua maioria, negativas. O líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, acusou a primeira-ministra de liderar um Governo mergulhado no “caos” e defendeu que qualquer adiamento só faz sentido se tiver “um propósito claro”. Do seu próprio partido, o conservador e eurocético Peter Bone avisou-a de que irá “trair o povo britânico” se pedir outro adiamento para lá deste, já que a saída estava inicialmente marcada para 29 de março. “A História irá julgá-la sobre este momento”, sentenciou.

May rejeita adiamento prolongado para já. Saída sem acordo ainda não está totalmente excluída

“Como primeira-ministra, não estou preparada para adiar o Brexit para lá de 30 de junho”, reforçou May perante os deputados na Câmara dos Comuns.

Não é certo, contudo, que a UE conceda esse adiamento. Ainda na manhã desta quarta-feira, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, previa que nenhuma decisão pudesse ser tomada na cimeira europeia desta quinta-feira. “Não haverá nenhuma decisão, provavelmente teremos de reunir na semana seguinte, porque a senhora May não consegue entendimento sobre nada, nem no Governo dela nem no Parlamento. Enquanto não soubermos o que a Grã-Bretanha pode aprovar, não podemos tomar uma decisão”, afirmou.

Oficialmente, os líderes europeus ainda não reagiram à carta da primeira-ministra. No entanto, qualquer adiamento só poderá acontecer se os responsáveis dos Estados-membros aprovarem esse pedido; caso contrário, o Reino Unido sairá da UE a 29 de março, sem qualquer acordo de saída.

(Em atualização)

