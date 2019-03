Três quartos das trocas comerciais de Portugal em 2018 foram intra-UE

Mais de três quartos das trocas comerciais de Portugal em 2018 foram com Estados-membros da União Europeia (UE), com Espanha a surgir como principal parceiro, tanto nas exportações como nas importações, revelam dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

O relatório sobre o comércio internacional de bens em 2018, publicado esta quarta-feira pelo gabinete oficial de estatísticas da UE, revela que 76% das exportações de Portugal destinaram-se a outros países da União (o sexto valor mais elevado entre os 28) e também precisamente 76% das importações foram oriundas de outro Estado-membro (igualmente o sexto valor mais elevado).

A Espanha continuou a ser o principal parceiro comercial, representando 25% das exportações portuguesas e 31% das importações.

A nível de exportações, os outros principais destinos dos bens comerciais de Portugal foram França (13%) e Alemanha (11%), seguidos de Reino Unido (6%) e Estados Unidos (5%), enquanto as principais fontes de importações foram Espanha (31%), Alemanha (14%), França (8%), Itália e Holanda (ambas 5%).

A nível global, os dois principais parceiros comerciais da União Europeia em 2018 continuaram a ser Estados Unidos e China, representando, em conjunto, um terço das trocas comerciais extra-UE dos 28.

As trocas comerciais com os Estados Unidos ascenderam a 674 mil milhões de euros (17,1% do total de trocas comerciais, ou seja, a soma das exportações e importações) e com a China atingiram os 605 mil milhões de euros (15,4%). Seguem-se, a grande distância, a Suíça (265 mil milhões, 6,7%), a Rússia (254 mil milhões, ou 6,4%) e a Turquia (153 mil milhões, 3,9%).

Dentro da UE, a Alemanha é o principal destino das exportações da maioria dos Estados-membros e também a principal fonte de importações.

