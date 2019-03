Chefe de gabinete de Juan Guaidó detido em casa na Venezuela

Roberto Marrero, o chefe de gabinete do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e o vice-presidente da Comissão de Defesa e deputado, Sergio Vergara, terão sido detidos por agentes da secreta venezuelana, em Caracas, avança a Reuters. Segundo testemunhos de vários políticos nas redes sociais, os dois foram abordados pela polícia em casa, na Urbanização Los Naranjos, em Las Mercedes, durante a madrugada.

Sergio Vergara já veio, entretanto, confirmar a detenção na sua própria casa, numa ação que considera uma “violação dos direitos constitucionais e da imunidade parlamentar” de que goza. Em dois vídeos publicados na rede social Twitter, cerca de sete horas, depois de 15 homens encapuzados lhe terem entrado em casa, o deputado conta que entraram armados, que foram agressivos e que pergunatram onde vivia Robert Marrero. Mandaram sair todos os ocupantes da casa e mantiveram-no ali. Quando lhes dizia que estavam em clara violação d direitos, respondiam que estavam apenas a cumprir ordens.

Vergara ainda vou os agentes a trazerem o seu motorista para casa, mantendo-o também “sequestrado”. Depois bateram à porta da casa de Marrero, uns metros à frente. O responsável confirmou a detenção e disse que não pôde gravar nem recolher provas porque naquele momento não tinha telemóvel, mas que até com uma granada o ameaçaram. Na rede social Twiteterr apontou o dedo ao “tribunal do terrorismo”, a cargo do “juiz Parol Padilla e dos fiscais Farik Mora e Dinorah Bustamante”.

Esta madrugada el régimen usurpador allanó ilegalmente mi residencia y la de @ROBERTOMARRERO, jefe de despacho del Presidente @jguaido, LO SECUESTRARON y le sembraron armas. La lucha por la mejor Venezuela continua. Este nuevo atropello nos da la fuerza para seguir adelante. pic.twitter.com/Y7XRAcwVlT — SERGIO VERGARA G. (@SergioVergaraG) March 21, 2019

Robert Marrero ainda gravou uma mensagem de voz de apenas 11 segundos, que enviou por Whatsapp, em que diz a polícia está a chegar à sua casa e de Vergara a meio da madrugada. A gravação termina rapidamente.

Antes destas declarações, a informação tinha sido avançada pelo próprio Guaidó, que via rede social Twitter anunciou que desde cerca das 2h00 (6h00 em Lisboa) desta quinta-feira que os agente do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN) estão na casa de Sergio Vergara e do advogado Roberto Marrero.

Ambos integraram a comitiva de Juan Gaidó em vários países da América Latina.

#ALERTA Pueblo de Venezuela y Comunidad Internacional:

Desde las 2:24 am funcionarios del SEBIN asedian las casas del Diputado y jefe de fracción de VP Sergio Vergara y el Jefe de mi Despacho, abogado Roberto Marrero.

En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio. — Juan Guaidó (@jguaido) March 21, 2019

O deputado Williams Dávila publicou um vídeo, também no Twitter, onde descreve a entrada dos agentes na casa dos apoiantes de Juan Guaidó. Numa primeira publicação, o deputado referia que estava a haver uma operação policial no local onde vivia o chefe de gabinete do presidente interino. Logo de seguida, publicou um vídeo a descrever o que se estava a passar.

Diz que, pelo menos, desde as 3h30 que estão agentes da secreta no interior da casa. Que à porta estão homens armados que não o deixam passar e que o ameaçam deter caso desobedeça. “O mundo devia saber que a esta altura da noite, a tirania de Nicolas Maduro está a atuar de maneira cobarde e miserável”, refere.

