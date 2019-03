Cristiano Ronaldo multado pela UEFA em 20 mil euros pela celebração no jogo contra o Atl. Madrid

A UEFA anunciou esta quinta-feira que decidiu aplicar uma multa no valor de 20 mil euros a Cristiano Ronaldo devido ao gesto feito pelo jogador português durante o jogo da semana passada frente ao Atl. Madrid. Depois de concretizar a grande penalidade que deu o terceiro golo da Juventus contra os colchoneros — que ditava a vantagem italiana na eliminatória –, o avançado celebrou de uma forma em tudo semelhante àquela utilizada por Diego Simeone no encontro da primeira mão, que o Atl. Madrid venceu por 2-0. Apesar da multa, Ronaldo não foi suspenso e estará por isso presente na eliminatória que a Juventus disputará com o Ajax nos quartos de final.

“O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA anuncia hoje a seguinte decisão: Jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre Juventus Football Club e Club Atlético de Madrid, a 12 de março em Itália. Acusações contra a Juventus Football Club: conduta indevida do jogador Cristiano Ronaldo. Decisão: multar o jogador da Juventus Cristiano Ronaldo em 20 mil euros devido a conduta indevida”, revelou o organismo que regula o futebol a nível europeu.

A UEFA havia anunciado na passada segunda-feira que estavam a decorrer os procedimentos disciplinares em relação ao gesto de Ronaldo e que a decisão seria tomada esta quinta-feira, no seguimento da reunião do Comité de Controlo, Ética e Disciplina do organismo. De recordar que Diego Simeone, treinador do Atl. Madrid que celebrou o segundo golo dos colchoneros frente à Juventus de forma semelhante àquela que motivou a multa a Cristiano Ronaldo, foi posteriormente multado também em 20 mil euros por parte da UEFA e também não sofreu qualquer suspensão.

