Guedes novamente ausente da seleção lusa, em dia de controlo antidoping surpresa

Gonçalo Guedes voltou esta quinta-feira a falhar o treino de Portugal, o último antes do embate com a Ucrânia, de qualificação para o Euro2020 de futebol, num dia em que a seleção lusa foi surpreendida com um controlo antidoping.

A sessão de trabalho da formação das ‘quinas’ estava agendada para as 11h00, no Estádio do Luz, mas um controlo antidoping surpresa acabou por atrasar o treino em cerca de 20 minutos, de acordo com fonte da Federação Portugal de Futebol.

O avançado Gonçalo Guedes continua a recuperar de uma gripe e voltou a estar ausente, sendo quase certo que na sexta-feira não irá ser opção para o selecionador Fernando Santos, no encontro que marca o arranque do apuramento para o Euro2020, e em que Portugal, pela primeira vez na sua história, é detentor do título.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os 23 jogadores que pisaram o relvado da Luz efetuaram os habituais exercícios de aquecimento.

No final da sessão, às 12h30, Fernando Santos e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão do duelo com os ucranianos, em conferência de imprensa.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda Sérvia, adversário na próxima segunda-feira, igualmente na Luz, Lituânia e Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

O Portugal-Ucrânia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e vai ser arbitrado pelo francês Clément Turpin.

Continuar a ler