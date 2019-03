Nicola Kuhn colapsou com cãibras depois de ter tido oito pontos de jogo. Veja aqui o vídeo do momento

Em Miami, numa partida a contar para o Masters 1000 do circuito masculino, o espanhol Nicola Kuhn parecia ter tudo encaminhado para levar de vencido o adversário. O tenista de 19 anos venceu o primeiro set por 6-3 e estava com uma larga vantagem no segundo — 5-2. Nicola teve oito pontos de encontro que foi incapaz de concretizar. O alemão conseguiu recuperar a desvantagem e, passadas duas horas de ténis, o jovem espanhol colapsou. Cãibras nas duas pernas e um esgar de dor evidente deitaram por terra as aspirações de Nicola.

Tennis can be a BRUTAL sport ???? 2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp… Get better soon, Nicola ????#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2019

O tenista, número 255 mundial, foi forçado a desistir do encontro, mas não sem ser ovacionado pelo público de Miami. Já Mischa Zverev, número 75 do ranking ATP, não vencia um jogo no circuito há sete meses.

