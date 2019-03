Petição online para um novo referendo ao Brexit já ultrapassa um milhão de assinaturas

Uma petição online lançada esta quinta-feira para que o governo britânico renuncie à saída da União Europeia (Brexit) ultrapassou já um milhão de assinaturas, e o acesso ao portal encontra-se bloqueado devido ao elevado número de acessos.

O Comité de Petições britânico anunciou esta quinta-feira na sua página da rede social Twitter que “perto de 2.000 assinaturas estavam a ser completas a cada minuto”, sendo que às 19h00 a petição contava com 1.000.820 assinaturas, ultrapassando rapidamente o número mínimo de assinaturas necessárias (100.000) para ser debatida no parlamento britânico

“A taxa de assinaturas é a mais alta com que o site já teve de lidar”, anunciou o comité na rede social.

“Revogar o artigo 50 e permanecer na UE” é o título da petição lançada por Margaret Anne Georgiadou.

Citada pela BBC, Margaret Anne Georgiadou considera que “para muitas pessoas é agora ou nunca”, acrescentando que os militantes pró-UE como ela têm sido “reduzidos ao silêncio e ignorados” desde o referendo de junho de 2016 que decidiu o Brexit por 52% dos votos.

A petição online surge na sequência do pedido de adiamento do Brexit até 30 de junho feito pela primeira-ministra Theresa May à UE.

