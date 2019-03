Revista Observador Lifestyle lança edição para famílias

Depois de dois números dedicados ao melhor da criatividade nacional, a revista Observador Lifestyle lança uma edição especial para famílias. Trata-se de um número pensado para pais modernos, com dezenas de sugestões nas áreas da moda, comida, viagens, decoração e experiências.

São 148 páginas para colecionar que pretendem captar o melhor da oferta nesta área, cada vez mais sofisticada. Entre os seus conteúdos contam-se hotéis para famílias, casas inspiradoras, um editorial de moda infantil fotografado num clube vintage de Lisboa, dicas para cozinhar com os miúdos, o problema do plástico explicado às crianças (e várias sugestões para desplastificar em casa), pratos divertidos para acabar na mesa do restaurante e a história de cinco brinquedos míticos contada na nova rubrica “Toy Story”.

À semelhança dos dois primeiros números, construídos dentro do conceito 100% português, nesta edição voltamos a privilegiar o que é nacional. Desde logo com a família retratada na capa, do designer Manuel Amaral Netto e da ceramista Cécile Mestelan, mas também com os bonecos de burel da Carapau, as engenhocas para construir com os miúdos dos The Inventors e até um cinema portátil montado dentro de um insuflável.

Esta edição é para adultos, mas as crianças também não foram esquecidas. Preso na revista com um elástico vem ainda um suplemento feito em parceria com o Centro Cultural de Belém com passatempos para pintar e resolver ilustrados por Alberto Faria. Uma forma de os pais poderem ler tranquilamente enquanto os filhos estão entretidos.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, da Silvadesigners, o terceiro número da revista Observador Lifestyle é o primeiro a ser lançado sob o chapéu da 510, uma nova empresa detida pelo Observador e por João Miguel Tavares, responsável pelas revistas de aniversário do Observador desde 2016 e que assume o cargo de publisher da nova empresa. O objetivo da 510 é explorar o velho mercado do papel de uma forma nova, apostando forte na qualidade dos conteúdos e do design. Até ao final do ano está planeado o lançamento de meia-dúzia de títulos, incluindo três novas edições da revista Observador Lifestyle.

