Sonae sem medo da “invasão” espanhola da Mercadona

Sem medos. A Sonae já enfrentou antes as “invasões francesas” do Carrefour e da Auchan e também não teme agora a chegada a Portugal dos espanhóis da Mercadona. O chairman e co-CEO da Sonae, Paulo Azevedo, afirmou esta quinta-feira que o grupo “está muito habituado” e “preparado” para lidar com a concorrência. Os espanhóis da Mercadona preparam-se para abrir 10 lojas em Portugal este ano, mas o líder da dona do Continente não está preocupada.

Esta quinta-feira na apresentação dos resultados do ano passado da Sonae, Paulo Azevedo desvalorizou a entrada em força dos espanhóis no setor do retalho português, ao afirmar que a Sonae já enfrentou a concorrência de “gigantes bem maiores, franceses e alemães”. No retalho alimentar, Paulo Azevedo destacou “as invasões francesas” com as quais a empresa lutou ao longo dos anos.

O chairman afirmou que a Sonae está preparada para a luta e descarta que a concorrência espanhola seja mais ameaçadora. “Naturalmente que estamos preparados, porque respeitamos muito todos os grandes players, mas também estamos muito confiantes porque temos muita experiência destas lutas e destes desafios. Não penso que por ser espanhol seja mais ameaçador do que por ser francês ou alemão”.

Paulo Azevedo reconhece a competência da Mercadona, mas destaca que a Sonae já se deparou com este tipo de concorrência como são os casos “do Carrefour, como é a MediaMarkt, como é a LIDL,como é a Aldi, como é o Intermarché, como é o Auchan. Todos esses grupos gigantes que nos vieram desafiar no nosso território, nós soubemos tomar conta deles, e tentaremos com respeito, com humildade, com trabalho, continuar que assim seja.”

Já sobre um eventual investimento no DIA, Paulo Azevedo não quis avançar se está previsto um investimento futuro no grupo, que neste momento enfrenta dificuldades, dizendo que todos os negócios estão dependentes de regras de concorrência.

