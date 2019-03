Treinador sueco de andebol Magnus Andersson renova com o FC Porto até 2022

O treinador de andebol do FC Porto, o sueco Magnus Andersson, renovou contrato até ao final da época 2021/2022, acrescentando dois anos a um vínculo que terminava em 2019/2020, anunciou esta quinta-feira o clube no seu sítio oficial.

Magnus Andersson, de 52 anos, chegou ao FC Porto em abril de 2018, mas só na antecâmara da época em curso é que assumiu o comando técnico da equipa de andebol dos ‘dragões’.

Enquanto jogador, Magnus Andersson conquistou por três vezes a medalha de prata olímpica, em Barcelona1992, Atlanta1996 e Sydney2000, e no Europeu1994, disputado em Portugal, foi considerado o melhor central e o MVP (Jogador Mais Valioso) da prova.

O FC Porto terminou a primeira fase do campeonato nacional na segunda posição, com os mesmos 74 pontos do Sporting (primeiro), e, cumprido o primeiro jogo do grupo dos primeiros, a posição inverteu-se, com ambas as equipas com 40.

Nas competições europeias, o nome do FC Porto continua em destaque na Taça EHF, prova em que, após eliminar a poderosa equipa alemã do Magdeburgo, lidera invicto o Grupo C de acesso aos quartos de final, com quatro vitórias em quatro jogos.

