Ator que dá vida a John Snow em Guerra dos Tronos teve de fazer terapia depois da personagem “morrer”

O ator que dá vida à personagem John Snow, em Guerra dos Tronos, precisou de terapia depois da personagem “morrer” na série, noticia o El Español. Desempenhar este papel causou a Kit Harington um enorme desgaste emocional. Numa entrevista à revista Variety, o ator disse mesmo: “Senti que teria de ser a pessoa mais afortunada do mundo, quando na realidade me sentia muito vulnerável. A minha vida passou por um mau momento. (…) Comecei a terapia e a falar com gente. Mas sentia-me muito inseguro e não estava a falar com ninguém. Tive de me sentir muito agradecido sobre o que tenho, mas também me senti muito preocupado sobre se podia sequer representar”. A série vai lançar a última temporada daqui a menos de um mês.

Kit Harington ficou abalado quando a série focou o enredo em torno da personagem que desempenhava. “Quando te convertes num protagonista de suspense de uma série que está no ponto mais alto do seu poder é completamente aterrador”, confessou o ator. “As pessoas perguntam-me pela rua se estou morto e tens de manter as aparências. Todas as tuas manias, e eu sou muito maníaco, sobressaem”. Esta é a razão pela qual Kit Harington quer fazer uma transformação física, para se desprender da personagem John Snow. Para já, o ator cortou cabelo e aparou a barba.

Continuar a ler