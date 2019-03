Concorrência acusa grupos de distribuição e cervejeiras de concertarem preços

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusa seis grandes grupos de distribuição de práticas equivalentes a cartel com três fornecedores de bebidas com o objetivo de alinhar preços de venda aos consumidores.

A investigação da concorrência concluiu que “existem indícios de que as cadeias de supermercados Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché utilizaram o relacionamento comercial com os fornecedores Sociedade Central de Cervejas e Super Bock para alinharem os preços de venda ao público (PVP) dos principais produtos daquelas empresas, como cervejas, águas com sabores, refrigerantes, entre outros, em prejuízo dos consumidores”.

A investigação envolve três processos e um deles inclui outras grandes empresas de distribuição, do segmento discount, como a Lidl e a Leclerc que são acusadas de usarem um esquema similar com outro fornecedor de bebidas, a PrimeDrinks, que está vocacionado para a distribuição de vinhos e bebidas espirituosas fabricadas pelos próprios acionistas e de outras marcas.

Em causa está uma “conduta muito grave”, equiparada a cartel em que os distribuidores recorrem a contactos bilaterais com o fornecedor para promover ou garantir que todos praticam o mesmo preço final, sem no entanto, recorrer a contactos diretos entre as empresas de distribuição, o que seria um cartel. Segundo a Autoridade da Concorrência, liderada por Margarida Matos Rosa, este é um dos primeiros casos de “hub-and-spoke” investigados em Portugal, não obstante as práticas agora investigadas duraram vários anos, tendo-se desenvolvido entre 2003 e 2017.

O processo legou à realização de buscas em instalações de 44 entidades e agregou 16 processos de contraordenação. A nota de ilicitude agora divulgada ainda é parcial, há mais investigações em curso, e não equivale a uma condenação, para já.

A Concorrência refere que estes três casos “não esgotam as investigações em curso na grande distribuição, algumas ainda sujeitas a segredo de justiça. As notas de ilicitude agora reveladas correspondem a uma acusação, mas não determinam necessariamente o resultado final das investigações. Nesta fase, os visados podem ainda exercer os seus direitos de audição e defesa em relação aos ilícitos que lhes são imputados e às sanções em que poderão incorrer.

Em agosto do ano passado, a Autoridade da Concorrência acusou a Super Bock, também visada neste processo, de impor preços mínimos aos distribuidores, mas para a venda em cafés, restaurantes e hotéis (canal HORECA), o que configura uma prática restritiva da concorrência.

